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В Одессе произошли взрывы

Издание «Страна» сообщило о взрывах и работе ПВО в Одессе

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Shutterstock

Взрывы зафиксировали в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

В публикации не привели подробности происшедшего.

Одновременно официальный ресурс по оповещению населения написал, что в Одесской области включились сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха.

Утром во вторник, 13 февраля, власти Днепра сообщили о пожарах в городе. До этого ночью в городе произошла серия взрывов. По словам главы областной администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, на инфраструктурном объекте возник пожар.

Накануне в Николаеве, пригороде Днепра и под Одессой были слышны взрывы.

В конце января на Украине также сообщили о взрыве в Днепре. По информации украинского издания «Общественное», в этот момент звучали сигналы воздушной тревоги в Днепропетровской, Николаевский и Кировоградской областях страны.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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