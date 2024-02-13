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Парламент Чукотки разрешил эвтаназию некоторых бездомных собак

На Чукотке приняли закон, разрешающий эвтаназию опасных бездомных собак

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Pexels

Депутаты парламента Чукотского автономного округа приняли закон, разрешающий эвтаназию некоторых бездомных животных. Информация об этом появилась на сайте чукотской думы.

Согласно документу, «гуманной» эвтаназии будут подлежать опасные животные, а также переносящие болезни, которые могут представлять угрозу для других зверей либо для человека. В последнем случае определять степень опасности будут специалисты в области ветеринарии.

Уточняется, что отлову могут подлежать даже стерилизованные животные с метками, если они начнут нападать на людей или заболеют.

В законе также есть положения, которые запрещают подкармливать бездомных собак в общественных местах.

Документ вступить в силу через 10 дней после подписания губернатором и официального опубликования.

До этого сообщалось об инциденте в Тамбовской области, где стая собак напала на ребенка. После этого на местных чиновников завели уголовное дело.

Ранее в Госдуме назвали способы решения проблемы бродячих собак в России без эвтаназии.

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