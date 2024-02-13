Парламент Чукотки разрешил эвтаназию некоторых бездомных собак

Депутаты парламента Чукотского автономного округа приняли закон, разрешающий эвтаназию некоторых бездомных животных. Информация об этом появилась на сайте чукотской думы.

Согласно документу, «гуманной» эвтаназии будут подлежать опасные животные, а также переносящие болезни, которые могут представлять угрозу для других зверей либо для человека. В последнем случае определять степень опасности будут специалисты в области ветеринарии.

Уточняется, что отлову могут подлежать даже стерилизованные животные с метками, если они начнут нападать на людей или заболеют.

В законе также есть положения, которые запрещают подкармливать бездомных собак в общественных местах.

Документ вступить в силу через 10 дней после подписания губернатором и официального опубликования.

До этого сообщалось об инциденте в Тамбовской области, где стая собак напала на ребенка. После этого на местных чиновников завели уголовное дело.

Ранее в Госдуме назвали способы решения проблемы бродячих собак в России без эвтаназии.