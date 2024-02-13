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Адвокат бежавшей от талибов* Кобры Хассани предполагает, что ее выдворят из России

Адвокат журналистки Хассани заявила, что Кобра довольна решением суда

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Kobra Hassani/YouTube

Защита журналистки из Афганистана Кобры Хассани довольна решением суда, который сегодня приговорил ее к двум годам колонии-поселения. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат девушки Елена Фадеева. Она пояснила, что суд учел время пребывания Хассани в СИЗО, ее освободили в зале суда.

«Фактически решением мы довольны. Обжаловать пока не планировали. Но у нас есть еще 15 суток», — сказала Фадеева.

Адвокат отметила, что сейчас у Хассани нет законных оснований оставаться в России.

«В России законных оснований у нее оставаться нету. У нее есть постановление о выдворении. Поэтому в России вряд ли оставят», — пояснила она.

Журналистка Кобра Хассани покинула Афганистан в 2021 году, когда США вывели из страны свои войска и власть там захватил «Талибан» (организация запрещена в России). Девушка не согласилась с методами нового режима и переехала на Украину. После начала российской военной операции активистка собралась в ЕС, но оказалась в России, доверившись проводникам. Девушку судили за незаконное пересечение государственной границы РФ. Адвокаты отмечали, что а Афганистане журналистке грозит опасность.

Ранее Россия не нашла оснований для предоставления временного убежища Кобре Хассани.

*   организация запрещена в России
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