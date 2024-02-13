Бананы в России могут подешеветь в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что бананы из Эквадора, поставки которых запретили в связи с опасным вредителем, мухи-горбатки, активно замещаются фруктами из Индии. Благодаря более простой логистике, торговая наценка на бананы снизится, заявил он.

По его словам, дефицита бананов в России не будет.

«У России и Индии развитые, налаженные торговые связи и большой опыт в сельскохозяйственных поставках. Более короткий путь позволит продлевать срок годности бананов, а также снижает издержки и, следовательно, наценку», — сказал Князьков.

До этого руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) Олег Князьков заявлял, что в ближайшее время россиян могут ожидать перебои с поставками бананов из Эквадора, на фоне запрета импорта продукции пяти эквадорских производителей, действующее с 6 февраля.

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