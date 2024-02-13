В Пензе школьник вступил в отношения с учительницей и потребовал миллион за молчание

В Пензе отношения учительницы математики и ученика закончились уголовными делами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии источника, 22-летний педагог и ее 15-летний ученик встречались два месяца, но в какой-то момент молодой человек начал ее шантажировать фактом отношений с несовершеннолетним. Подросток потребовал у женщины миллион рублей.

В скором времени с ней связалась мать школьника и заявила, что учительница может заплатить уже 250 тысяч. В тот момент такой суммы у женщины не было.

Спустя некоторое время педагог обратилась в полицию и уволилась из школы. В отношении россиянки возбудили два уголовных дела.

В учебном заведении сообщили, что раньше у педагога не было проблем с законом. У подростка в школе репутация плохая.

Ранее в Удмуртии вожатая забеременела от подростка, потеряла ребенка и стала фигуранткой дела.