Российские врачи спасли жизнь и зрение мужчины, вогнавшего себе в глаз ложку

В Чувашии врачи спасли жизнь и зрение мужчине, который в белой горячке вогнал себе ложку в глаз. Об этом сообщает »ЦРБ Алатырского района».

Сообщается, что мужчина поступил в медицинское учреждение с обострением панкреатита. Спустя несколько дней лечения у россиянина произошел алкогольный делирий, называемый также белой горячкой — он набросился на соседа по палате, а затем схватил ложку и воткнул ее себе в глаз.

В связи с произошедшим из республиканской больницы экстренно вызвали нейрохирурга. В это время пациенту провели рентген и компьютерную томографию.

В результате благодаря слаженным действиям медиков мужчину спасли, ему также удалось сохранить зрение. Однако из-за травмы у россиянина частичная парализация, теперь ему предстоит процесс реабилитации.

Ранее нарколог объяснил, что провоцирует развитие белой горячки у алкоголиков.