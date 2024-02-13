В турецкой Анталье затопило улицы из-за сильных дождей

В турецком туристическом городе Анталья произошло наводнение из-за сильных дождей. Об этом сообщает газета Ekonomim.

По информации издания, ливень начался в Анталье накануне вечером и усилился ночью.

«Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение. Во вторник, 13 февраля, обучение в связи с решением департамента здравоохранения было приостановлено в пяти центральных районах Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша.

До этого в Сочи из-за сильного ливня на дорогах образовались подтопления. На объездной дороге недалеко от съезда на Тепличную улицу на проезжей части образовался фонтан грязной воды, вырывающейся из-под асфальта. На улице Чебрикова затопило проезжую часть.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.