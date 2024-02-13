На улицах российских городов начнут транслировать позитивные новости

В 10 регионах России появятся цифровые уличные экраны, которые в режиме реального времени будут транслировать позитивный контент, посвященный интересным и значимым событиям страны, достижениям россиян в спорте, культуре и науке. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.

Проект, который стартовал в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Волгограде и других городах, реализуют авторы мобильного приложения «Хорошие новости» и представители медиахолдинга МАЕР.

По словам Никиты Анисимова, пользователями приложения «Хорошие новости» стали уже более 25 тыс. человек со всей России.

«Для участников проекта это возможность в удобном формате ежедневно получать и делиться проверенной информацией о достижениях страны и наших соотечественников. А благодаря появлению хороших новостей на уличных экранах МАЕР аудитория проекта заметно увеличится», — сообщил общественник.

Основатель и гендиректор медиахолдинга MAEР Константин Майор заявил, что формат трансляции позитивного контента на больших экранах — веяние нового времени «с его современным ритмом жизни и запросом на хорошие новости».

«В обществе есть запрос на позитивный и познавательный контент, и мы готовы его транслировать. Миллионы людей могут оперативно узнавать о ярких победах России, о важных событиях во всех сферах нашей жизни, просто гуляя и проезжая по улицам – буквально на ходу», — добавил Константин Майор.

Авторы проекта ожидают, что в ближайшие 2 месяца общее количество визуальных контактов должно превысить 180 млн.

Одновременно с запуском трансляции хороших новостей в крупном цифровом формате в приложении «Хорошие новости» дан старт другому проекту — «Хорошие новости в твоем городе».