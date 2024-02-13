Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин получил сильный ожог желудка, выпив минеральной воды

Житель Владикавказа выпил минеральную воду и получил серьезный ожог

close
100%
Depositphotos

Во Владикавказе мужчина попал в больницу после того, как выпил купленную на рынке воду. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянин приобрел несколько бутылок минеральной воды, дома открыл одну из них и сделал глоток содержимого.

В результате 65-летний владикавказец получил сильный ожог. Выяснилось, что в бутылке оказался уксус.

Мужчину доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Позже с помощью санавиации пациента отправили в НИИ имени Склифосовского.

На данный момент бутылки этой партии изымаются из продажи.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Ранее в Саранске трехмесячный младенец получил ожоги из-за компресса с картошкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами