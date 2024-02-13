Россиянин получил сильный ожог желудка, выпив минеральной воды

Во Владикавказе мужчина попал в больницу после того, как выпил купленную на рынке воду. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянин приобрел несколько бутылок минеральной воды, дома открыл одну из них и сделал глоток содержимого.

В результате 65-летний владикавказец получил сильный ожог. Выяснилось, что в бутылке оказался уксус.

Мужчину доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Позже с помощью санавиации пациента отправили в НИИ имени Склифосовского.

На данный момент бутылки этой партии изымаются из продажи.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Ранее в Саранске трехмесячный младенец получил ожоги из-за компресса с картошкой.