Россиянин получил сильный ожог желудка, выпив минеральной воды

Во Владикавказе мужчина попал в больницу после того, как выпил купленную на рынке воду. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Россиянин приобрел несколько бутылок минеральной воды, дома открыл одну из них и сделал глоток содержимого.
В результате 65-летний владикавказец получил сильный ожог. Выяснилось, что в бутылке оказался уксус.
Мужчину доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Позже с помощью санавиации пациента отправили в НИИ имени Склифосовского.
На данный момент бутылки этой партии изымаются из продажи.
На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства.
Ранее в Саранске трехмесячный младенец получил ожоги из-за компресса с картошкой.