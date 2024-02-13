Врач рассказала, какое количество хлеба можно есть в день

Здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать в день по два-три куска хлеба. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

«Если имеется лишний вес или сахарный диабет, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», — уточнила диетолог.

По ее словам, зерновой хлеб почти не имеет каких-либо противопоказаний, поэтому его можно включать в рацион при избыточном весе и сахарном диабете в том же количестве, что и здоровым людям, — два-три куска в день.

«Хорошо включать зерновой хлеб в рацион. Он содержит растворимые пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта. Вообще это продукт достойный, если он качественно сделан», — заключила Аплетаева.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что хлеб не стоит есть на ночь, потому что это может привести к набору лишних килограммов. Чтобы не набрать лишний вес, Соломатина советует есть хлеб утром и в обед, чтобы организм успел потратить поступившую с пищей энергию до вечера.

Ранее врач назвала продукты, которые нельзя есть натощак.