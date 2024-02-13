Россиянам объяснили, поможет ли машинная стирка избавиться от микробов на 100%

Стирка одежды в стиральной машине не позволит избавиться от микроорганизмов на 100%, но сократит их количество. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

Он пояснил, что для полного уничтожения микроорганизмов температура воды должна достигать более 100 градусов, что невозможно в обычных стиральных машинах. При этом эксперт отметил, что стиральный порошок все же выступает агрессивным средством, которое при высокой температуре плохо влияет на микробов.

По его словам, для полного уничтожения микроорганизмов биологи обычно используют специальные приборы — автоклавы.

«В них поднимается давление, и вследствие этого мы можем увеличить температуру воды. Обычные режимы автоклавирования – это 112–124 градуса, чего в стиральной машине добиться невозможно», — подчеркнул Шестаков.

Он добавил, что глажка белья после стирки также не поможет избавиться от всех оставшихся микроорганизмов.

«При глаженье температура поднимается чуть выше, потому что это все-таки уже пар. Но сказать, что вещь станет стерильной, нельзя», — заключил эксперт.

Врач-педиатр «СМ-Клиники» Ольга Татаркина до этого рассказала «Газете.Ru», что гели предпочтительнее использовать для стирки, чем порошки. По ее словам, при использовании стирального порошка в воздух поднимается мелкая пыль, которая может попадать в дыхательные пути, что повышает вероятность развития аллергических реакций.

Ранее россиянам рассказали, как теннисные мячики помогут не испортить пуховик стиркой.