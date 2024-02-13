На Кубани неизвестный напал на ребенка на улице

Жительница Краснодара пожаловалась, что ее сына избил мужчина из соседнего дома. Кадры нападения опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар».

Мать пострадавшего ребенка утверждает, что все произошло еще 30 сентября 2023 года во дворе у дома 18 в ЖК «Любимово».

«Напал на моего 13-летнего сына и завалив на землю избил ногами при этом выламывал руки, дабы ребенок не мог сопротивляться», — рассказала женщина.

На кадрах опубликованной записи с камер видно, как мужчина набрасывается на мальчика, валит его на землю, а затем наносит несколько ударов. На избиение обращают внимание прохожие и подходят к агрессивному краснодарцу, после чего тот оставляет мальчика в покое и уходит.

Мать ребенка вызвала сыну «скорую», а также сообщила о случившемся в полицию. Но, как утверждает женщина, правоохранители не реагировали на ее заявление должным образом.

После публикации видео избиения в интернете в пресс-службе краевого МВД заявили, что проводят проверку по факту случившегося в установленном порядке, а также раскрыли детали дела.

По информации полиции, мужчина напал на подростков, катающихся во дворе на мототранспорте, мешая жителям ЖК.

«В ходе конфликта один из подростков несколько раз ударил мужчину, после чего скрылся на своем транспортном средстве. В ответ гражданин набросился на оставшихся подростков и ударил одного из них», — рассказали в краевом МВД.

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