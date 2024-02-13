В Курской области объявили ракетную опасность

В Суджанском районе Курской области запущена система оповещения населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал он.

13 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня Суджанского района. Старовойт заявил, что никто из местных жителей не пострадал. Всего в населенном пункте зафиксировали шесть прилетов.

Повреждения получили три домовладения с хозяйственными постройками и гаражами, три личных автомобиля и сельскохозяйственная техника. Также оказалась перебита линия электропередачи. Старовойт заверил, что к восстановлению энергоснабжения приступят, как только будет безопасно.

Ранее мирный житель пострадал в результате обстрела села в Курской области.