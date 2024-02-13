В России подскочил спрос на «ювелирку» — компаниям не хватает рабочих рук

В России за год спрос на ювелирные украшения вырос в 2023 году на 30%, из-за чего небольшие компании не успевают нанимать и обучать работников, сообщил коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков. При этом с материалами и оборудованием никаких проблем нет – в этом направлении российские компании поддержали Турция и Китай, отметил он в пресс-центре НСН.

«Речь идет про не очень крупные ювелирные компании из Костромы, из Московской области. Все они столкнулись в 2023 году с нехваткой специалистов, людей. Тот спрос, который есть, мы его не можем обеспечить. Сколько у нас хотят купить, мы выпустить столько не можем, мы постоянно сталкиваемся с этим вызовом, нанимаем, обучаем специалистов, пересматриваем все процессы», — рассказал Савенков.

Главный вопрос заключается в том, что изготовление украшений требует много ручной работы, добавил специалист отрасли. По его словам, ювелиры не ожидали такого всплеска спроса на свои изделия. Во многом, этому послужил внутренний туризм и желание приобрести что-то ценное в качестве сувенира, считает Савенков.

Напомним, за 2023 год россияне потратили на онлайн-покупку ювелирных украшений более 366 млрд рублей – это почти на 209% больше, чем годом ранее. Причем чаще всего украшения приобретают на маркетплейсах, реже — на сайтах производителей и в соцсетях.

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