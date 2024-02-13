В Госдуме рассказали о «стремных» сумках распустившихся российских мужчин

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что не будет пытаться запретить российским мужчинам носить портфели, которые, по его мнению, больше напоминают женские сумки. Так в разговоре с «Газетой.Ru» депутат прокомментировал видео из своего Telegram-канала. Там Матвеев призвал «навести порядок» в теме мужских сумок, потому что «народ подраспустился».

«Это видео, естественно, шуточное. Для тех, у кого с чувством юмора плохо, объясняю по-русски, что в этом видео есть отсылки. Одна к известному замечанию Ирины Яровой депутату Плякину, которого я сегодня встретил в Думе в костюме, и его похвалил за то, что он наконец-то выглядит как человек. Но сделал ему замечание, что у него костюм однобортный, а не двубортный. Цитата про однобортный и двубортный костюм — это из «Приключений Мюнхгаузена», кто не помнит. Это (видео) совершенно не значит, что я собираюсь вносить какой-то законопроект или делать какие-то замечания депутатам», — объяснил свои слова депутат.

Матвеев отметил, что ему действительно не нравятся современные сумки, с которыми ходят мужчины. По его мнению, носить такие — «стремно». Сам депутат ходит на работу в Госдуму либо с рюкзаком, либо с портфелем.

«В моем понимании вот эти портфельчики, с которыми сейчас ходят мужчины, похожи на женские хозяйственные сумки за счет формы ремня, за счет обтекаемости краев и всего прочего. Мне они напоминают, но что я могу поделать — такая мода. Видимо, сейчас идут какие-то тенденции мировые на такой, я не знаю, унисекс, или как это назвать. Когда женские и мужские предметы, которые раньше заметно отличались, начинают носить какой-то универсальный характер. Мне такие вот сумочки не нравятся, я с такой ходить не стал бы. Я считаю, что это дело каждого, кому с чем ходить. Просто когда я вижу людей с такими портфельчиками с такими ручечками — точно такими же, с которыми ходят женщины — мне стремно, что деловые портфели начинают преображаться в какие-то модельные такие вещи», — заключил он.

Ранее депутат Матвеев заявил, что не извинялся перед Кадыровым после слов о мусульманах.