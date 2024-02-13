В российском регионе машина скорой помощи застряла в яме и не доехала до места назначения

В Приморье машина скорой помощи застряла в яме и не доехала до места назначения. Об этом сообщает Telegram-канал »Svodka25».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Тимофеевка. Автомобиль скорой помощи одним колесом угодил в яму — на кадрах видно, как машина, накренившись, застряла на дороге.

Жители населенного пункта рассказали, что запечатленная на кадрах с места происшествия яма находится там уже много лет, передает Svodka25. До существования этого изъяна на дороге никому нет дела, при этом населению она очень мешает.

До этого медики из Тульской области добирались к пожилой пациентке на гужевой повозке из-за нерасчищенной от снега дороги. В районной администрации ситуацию не комментировали.

Ранее в Волгограде «скорая» с пациентом застряла в нерасчищенном от снега дворе.