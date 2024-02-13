Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В российском регионе машина скорой помощи застряла в яме и не доехала до места назначения

В Приморье машина скорой помощи не доехала до места назначения, застряв в яме

В Приморье машина скорой помощи застряла в яме и не доехала до места назначения. Об этом сообщает Telegram-канал »Svodka25».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Тимофеевка. Автомобиль скорой помощи одним колесом угодил в яму — на кадрах видно, как машина, накренившись, застряла на дороге.

Жители населенного пункта рассказали, что запечатленная на кадрах с места происшествия яма находится там уже много лет, передает Svodka25. До существования этого изъяна на дороге никому нет дела, при этом населению она очень мешает.

До этого медики из Тульской области добирались к пожилой пациентке на гужевой повозке из-за нерасчищенной от снега дороги. В районной администрации ситуацию не комментировали.

Ранее в Волгограде «скорая» с пациентом застряла в нерасчищенном от снега дворе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами