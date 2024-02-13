Врач оценила, безопасно ли пить воду из-под крана

Воду из-под крана не рекомендуется пить, потому что она может содержать большое количество солей тяжелых металлов. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт Мария Беляева.

«В ней, например, железа очень много содержится. Мы же не знаем, по каким трубам она течет. Может быть, и свинец где-то содержится. Если это постоянно пить, то в организме все накопится со временем, и будет для печени, для почек очень нехорошо. Поэтому все-таки лучше фильтровать. Фильтровать и фильтр менять регулярно. Хотя бы кипятить можно на крайний момент. Может быть, разово, очень хочется пить — ничего, но на постоянной основе не надо», — сказала эксперт.

По ее мнению, небезопасной может быть и вода из уличных автоматов. Она отметила, что иногда ее могут подделывать под известные бренды, поэтому лучше покупать ее в проверенных местах. Безопасным источником питьевой воды является бутилированная, добавила Беляева.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева до этого говорила, что время употребления воды играет важную роль в поддержании правильного питьевого режима. По ее словам, последний стакан воды следует выпивать за 1,5-2 часа до сна, чтобы организм успел вывести излишки жидкости до наступления сна. Это поможет избежать отеков и проблем со сном.

Ранее сообщалось, что россиянин выпил уксус, который купил под видом минеральной воды.