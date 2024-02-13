Сын директора ФК «Енисей» подал иски к СМИ на 4 млн рублей

Сын директора футбольного клуба «Енисей» и старший бортпроводник «Аэрофлота» Денис Федосеев подал иски в суд к четырем СМИ на общую сумму 4 млн рублей. Об этом сообщает издание Baza.

По словам журналистов, Федосеев планирует получить по 1 млн рублей с РЕН ТВ, «Царьграда», «Регнума» и «Известий» в качестве компенсации за моральный ущерб. В октябре эти медиа опубликовали материалы о том, что мужчину задержала полиция из-за того, что тот якобы находился в наркотическом опьянении.

Baza отмечает, что на самом деле Федосеев был чист — медосвидетельствование показало, что наркотики он не принимал. Помимо компенсации, истец хочет, чтобы новости о его «наркотическом опьянении» признали не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Юристы «Аэрофлота» оказывают Федосееву всестороннюю поддержку

Денис Федосеев является сыном спортивного функционера Дмитрия Федосеева, который основал в 1993 году мини-футбольный клуб «Норильский Никель». С 3 ноября 2023 года Федосеев-старший занимает пост директора красноярского ФК «Енисей».

Ранее с Ивлеевой захотели взыскать миллиард рублей за моральный ущерб от «голой» вечеринки.