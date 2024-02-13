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Сломавшему руку Петросяну поставили «старческий» диагноз

Геронтолог Новоселов: Петросян сломал руку из-за старческого остеопороза

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@petrosyanevgeny/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

У юмориста Евгения Петросяна, которого на днях госпитализировали со сломанной рукой, старческий остеопороз. У артиста хрупкая костная ткань, поэтому к перелому и привело падение с высоты собственного роста, заявил председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ Валерий Новоселов.

Напомним, 11 февраля Петросян упал во время прогулки по Лесной улице в Москве, после чего его увезли на «скорой» с переломом предплечья со смещением. Сообщалось, что артисту предстоит операция. По словам Новоселова, состояние юмориста связано с его солидным возрастом.

«Евгению Вагановичу уже 78 лет — это возраст старости, ведь, согласно международной классификации, человек, которому от 75 до 89 лет, является уже старым. От 90 лет и выше — тоже старость, но называется она долголетием. Что говорят о Петросяне его 78 лет? О том, что у него, очевидно, есть возрастозависимые заболевания, синдромы и состояния», — пояснил геронтолог Общественной Службе Новостей.

С возрастом организм человека теряет клетки как в количественном, так и в качественном отношении, добавил врач. Часто такие люди, падая с высоты своего роста, ломают шейки бедра, предплечья, позвонки и ребра.

«Это называется остеопоротический перелом, вызванный хрупкостью костной ткани, — пояснил геронтолог. — И этим надо обязательно заниматься!».

Перелом Петросяна специалист оценил как не очень серьезный, добавив, что артист вскоре восстановится.

Операция Петросяну предстоит через пять дней – ему в руку планируют вставить титановые пластины. Сам артист при этом опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации, заявив, что находится в больнице на «обычно проверке».

Ранее в Москве госпитализировали сына модельера Вячеслава Зайцева.

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