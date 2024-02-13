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Роспотребнадзор готовит групповой иск после массового отравления в бургерной

Роспотребнадзор готовит иск после отравления 51 человека в бургерной в Приморье

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Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю готовит групповой судебный иск после отравления посетителей бургерной в Дальнереченске. Об этом пишет РИА Новости.

В управлении отметили, что причиной массового отравления в кафе «М-Бургер» стала кулинарная продукция, приготовленная на месте (наггетсы и соусы).

Ведомство готовит групповой иск для компенсации вреда всем пострадавшим. Заявления от отравившихся принимают до 1 марта.

В воскресенье прокуратура Приморья сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой, которую съели в период с 5 по 10 февраля. В итоге, по данным регионального управления Роспотребнадзора, число отравившихся выросло до 51, среди них есть дети.

По данным министерства здравоохранения региона, тяжелых случаев отравления не выявили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит проверку и временно закрыл работу бургерной до выяснения обстоятельств.

Ранее в московском интернате массово отравились дети.

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