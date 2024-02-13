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Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали в Москве

Mash: сына Вячеслава Зайцева модельера Егора Зайцева госпитализировали в Москве

Сына модельера Вячеслава Зайцева (1938—2023) — Егора Зайцева — госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом сообщил Telegram-канале Mash.

По данным канала, Егор Зайцев поступил в московскую клинику с жалобами на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди. Врачи провели ему противовирусную терапию моноклонами для профилактики тяжелого поражения легких.

Помимо коронавируса, результаты анализов показали железодефицитную анемию тяжелой степени. В связи с этим Зайцеву пришлось делать переливание крови, чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови. Сейчас 64-летний мужчина остается в больнице под присмотром врачей, пока его состояние не нормализуется.

Вячеслав Зайцев состоял в браке с заслуженным художником России Мариной Зайцевой.

Его сын Егор является генеральным директором модного дома Slava Zaitsev, креативным директором модного дома YeZ by Yegorzaitsev и художественным руководителем агентства моделей.

Ранее Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева.

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