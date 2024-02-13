Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали в Москве
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Руслан Хасбулатов (22 ноября 1942 — 3 января 2023) — российский политический деятель, ученый и публицист, член-корреспондент РАН, последний председатель Верховного совета РСФСР, участник августовского путча, выступивший против ГКЧП. В начале октября 1993 года Хасбулатов участвовал в обороне здания Верховного Совета, расстрелянного по приказу первого президента России Бориса Ельцина (1931-2007) из танков.
Джефф Бек (24 июня 1944 — 10 января 2023) — британский гитарист-виртуоз, композитор. Семикратный обладатель “Грэмми”. В начале своей карьеры играл в рок-группе The Yardbirds, затем в 1967 году организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group. В 1990 году, по результатам опроса газеты The Observer, Бек признан самым выдающимся гитаристом мира. В 2003 году журнал Rolling Stone включил его в сотню величайших гитаристов всех времен.
Татьяна Патитц (25 марта 1966 — 11 января 2023) — немецкая модель и актриса. Входила в «большую пятерку» супермоделей, наряду с Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, оказавших большое влияние на модельную индустрию в конце 80-х — начале 90-х годов. К началу 2000-х число обложек, на которых появлялась Татьяна Патитц, приблизилось к 200.
Лиза Мари Пресли (1 февраля 1968 — 12 января 2023) — певица. Она единственный ребенок певца Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли, а также единственная наследница имущества своего отца. У нее осталось трое детей: 14-летние дочери-близнецы Харпер и Финли от Майкла Локвуда и 33-летняя дочь Райли от Дэнни Кио. Сын Лизы-Марии Бенджамин покончил с собой в 2020 году в возрасте 27 лет.
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Сына модельера
Вячеслава Зайцева (1938—2023) — Егора Зайцева — госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом сообщил Telegram-канале .
Mash
По данным канала, Егор Зайцев поступил в московскую клинику с жалобами на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди. Врачи провели ему противовирусную терапию моноклонами для профилактики тяжелого поражения легких.
Помимо коронавируса, результаты анализов показали железодефицитную анемию тяжелой степени. В связи с этим Зайцеву пришлось делать переливание крови, чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови. Сейчас 64-летний мужчина остается в больнице под присмотром врачей, пока его состояние не нормализуется.
Вячеслав Зайцев состоял в браке с заслуженным художником
России Мариной Зайцевой.
Его сын Егор является генеральным директором модного дома Slava Zaitsev, креативным директором модного дома YeZ by Yegorzaitsev и художественным руководителем агентства моделей.
Ранее Никас Сафронов
перезахоронить Вячеслава Зайцева.
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