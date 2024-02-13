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Кубанские города возглавили топ желанных для пенсионеров

Сочи, Анапа и Краснодар стали самыми желанными городами российских пенсионеров

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Игорь Онучин/РИА «Новости»

Сочи, Анапа и Краснодар стали самыми желанными городами российских пенсионеров. Об этом сообщает телеканал »РБК» со ссылкой на выводы исследований СберНПФ и Работа.ру.

Каждый третий (34%) россиянин задумывается о переезде после наступления пенсионного возраста, при этом чуть больше (35%) опрошенных пока не пришли к решению. Еще 31% опрошенных не собираются покидать населенный пункт.

Тем временем Сочи продолжает лидировать среди городов, куда хотели бы переехать россияне — этот вариант назвали 26%, при этом в прошлом году таких желающих было 23%. Среди лидеров на Кубани также расположены Краснодар (19%) и Анапа (18%). В списке наиболее популярных городов для переезда на пенсию оказались также курорты Кавказских Минеральных Вод — сам город (15%), а также Пятигорск с Ессентуками (по 13%) и Кисловодск (10%).

Самыми важными параметрами для комфортной жизни на пенсии россияне считают климат (66%), благоустроенность города (50%) и близость моря (44%).

До этого в России предложили упростить выход на пенсию многодетным родителям.

Ранее стало известно, сколько пенсионеров будет в мире к 2050 году.

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