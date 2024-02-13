Обелиск поставят в Приморье летчикам, поверх могил которых захоронили других людей

Власти города Артема Приморского края начали проверку информации о захоронениях поверх могил военных летчиков. В честь авиаторов было принято решение установить общий обелиск, сообщил представитель администрации городского округа РИА Новости.

Накануне Приморская региональная общественная организация «Поисковое объединение «АвиаПоиск» сообщила о могилах, которые находятся поверх захоронений экипажа торпедоносца Ту-14Т. Этот экипаж был сбит по ошибке своими истребителями в районе горы Лысый Дед 3 декабря 1954 года. На опубликованных кадрах в Telegram-канале организации виден памятник одному из членов экипажа Ту-14Т, а также сохранившиеся части ограды.

В видео упоминается, что рядом находится могила еще одного экипажа. Отмечается, что на этом месте нет видимых следов от памятников, и здесь уже похоронены два человека в 2015 и 2020 годах. В прокуратуре Приморья начали проверку поступившей информации.

Представитель «АвиаПоиска» отметил, что пока не выбрано точное место для установки общего памятника. Организация сообщает, что из-за пожара в конце 1950-х годов на Кневичанском кладбище были уничтожены все деревянные и некоторые металлические памятники, что затрудняет определение точных границ захоронений летчиков. Установка единого памятного знака с именами всех погибших считается единственно правильным и оптимальным решением.

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