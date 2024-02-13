Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Обелиск поставят в Приморье летчикам, поверх могил которых захоронили других людей

В Артеме поставят обелиск летчикам, чьи могилы оказались внизу под другими

close
100%
Depositphotos

Власти города Артема Приморского края начали проверку информации о захоронениях поверх могил военных летчиков. В честь авиаторов было принято решение установить общий обелиск, сообщил представитель администрации городского округа РИА Новости.

Накануне Приморская региональная общественная организация «Поисковое объединение «АвиаПоиск» сообщила о могилах, которые находятся поверх захоронений экипажа торпедоносца Ту-14Т. Этот экипаж был сбит по ошибке своими истребителями в районе горы Лысый Дед 3 декабря 1954 года. На опубликованных кадрах в Telegram-канале организации виден памятник одному из членов экипажа Ту-14Т, а также сохранившиеся части ограды.

В видео упоминается, что рядом находится могила еще одного экипажа. Отмечается, что на этом месте нет видимых следов от памятников, и здесь уже похоронены два человека в 2015 и 2020 годах. В прокуратуре Приморья начали проверку поступившей информации.

Представитель «АвиаПоиска» отметил, что пока не выбрано точное место для установки общего памятника. Организация сообщает, что из-за пожара в конце 1950-х годов на Кневичанском кладбище были уничтожены все деревянные и некоторые металлические памятники, что затрудняет определение точных границ захоронений летчиков. Установка единого памятного знака с именами всех погибших считается единственно правильным и оптимальным решением.

Ранее сотрудникам посольства РФ не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами