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Омбудсмен рассказала о школьниках, напавших на участника СВО в Уссурийске

Омбудсмен Романова рассказала о напавших на участника СВО подростках

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Global Look Press

Школьники, которые, предположительно, напали на участника спецоперации в Уссурийске, находятся на профилактическом учете. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Омбудсмен отметила, что с ними не проводилась должная профилактическая работа, кроме бесед с полицией.

До этого стало известно, что следователи в Приморье проведут проверку по факту нападения подростков на участника спецоперации в Уссурийске и, возможно, возбудят уголовное дело. По данным следствия, инцидент произошел в конце января, когда подростки приехали к мужчин якобы из-за долга и избили его.

До этого воспитанники уральского детского дома напали на улице на ребенка и вымогали у него деньги.

Ранее двое подростков жестоко расправились с приемной матерью.

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