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Жительница Мариуполя умерла после приема западных препаратов

Жительница Мариуполя скончалась после приема неиспытанных западных препаратов

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Александр Сухов/РИА Новости

Жительница Мариуполя Лидия Трофимова 1978 года рождения скончалась после испытаний иностранными препаратами. Об этом рассказал ее сын Михаил Трофимов, слова которого передает РИА Новости.

Женщина лечила артрит в мариупольской больнице №7, где на пациентах опробовали новые лекарства для исследований в интересах западных фармкомпаний. Отмечается, что женщина легла в больницу в 2012 году.

«У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: «Все нормально», на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», — сказал Трофимов, отметив, что его мать не подписывала бумаги о согласии использовать на себе эти препараты.

12 февраля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что западные страны используют Украину как полигон для испытания биологического оружия.

В середине января стало известно, что США прикрываются поиском средств против рака, создавая биооружие.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Пентагон изучает возможности применения вируса оспы обезьян в качестве биооружия.

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