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Огненное зарево в небе наблюдается над несколькими районами на юго-востоке Москвы

Shot сообщил об огненном зареве в небе на юго-востоке Москвы

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В небе над несколькими районами на юго-востоке Москвы местные жители увидели огненное зарево. Об этом пишет Telegram-канал Shot и делится соответствующими кадрами.

Жители районов Капотня, Марьино и Братеево уточнили, что около 02:30 ночи увидели огненное зарево в небе. По предварительным данным авторов канала, это факел нефтеперерабатывающего завода. Скорее всего, на НПЗ проводятся плановые работы по сжиганию топлива.

Но есть очевидцы, которые утверждают, что на место спешили скорая и две пожарные машины.

В московском управлении МЧС журналистам завили, что «действующих пожаров на территории Москвы нет».

Другой информации на текущий момент нет.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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