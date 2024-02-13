Огненное зарево в небе наблюдается над несколькими районами на юго-востоке Москвы

В небе над несколькими районами на юго-востоке Москвы местные жители увидели огненное зарево. Об этом пишет Telegram-канал Shot и делится соответствующими кадрами.

Жители районов Капотня, Марьино и Братеево уточнили, что около 02:30 ночи увидели огненное зарево в небе. По предварительным данным авторов канала, это факел нефтеперерабатывающего завода. Скорее всего, на НПЗ проводятся плановые работы по сжиганию топлива.

Но есть очевидцы, которые утверждают, что на место спешили скорая и две пожарные машины.

В московском управлении МЧС журналистам завили, что «действующих пожаров на территории Москвы нет».

Другой информации на текущий момент нет.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.