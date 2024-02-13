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Госдума рассмотрит проект о лишении статуса уехавших из РФ адвокатов

«Ведомости»: Дума примет проект о лишении статуса уехавших адвокатов 20 февраля

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Второе чтение законопроекта о лишении статуса уехавших за границу адвокатов запланировано на 20 февраля. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на пакет поправок, которые комитет Госдумы по госстроительству одобрил 12 февраля, рассматривая изменения в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре.

По данным издания, после корректировки ст. 17 закона об адвокатуре выезжать на длительный срок без лишения статуса можно будет для лечения или обучения, а также сопровождения членов семьи, которые едут за границу для исполнения трудовых или других обязанностей, а также по иным «уважительным причинам».

Уточняется, что отменить решение о лишении статуса сможет Федеральная палата адвокатов (ФПА), направив в территориальный орган юстиции уведомление для внесения сведений в Единый государственный реестр адвокатов.

Инициатива, корректирующая закон об адвокатуре, была внесена в Госдуму 22 февраля 2023 года. В первом чтении законопроект был принят 12 апреля 2023 года.

В октябре член общественной палаты города Москвы, почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что предложение лишать статуса адвокатов, уехавших из России, противоречит Конституции.

В Минюсте эту инициативу объяснили случаями, когда адвокаты выезжали на длительный срок или постоянное место жительства за пределы России, в том числе в недружественные страны.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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