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ВОЗ сообщила о более 40 тыс. заболевших холерой в январе этого года

ВОЗ: в январе 2024 года свыше 40 тыс. человек в мире заболели холерой

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Andres Martinez Casares/Reuters

В январе 2024 года число заболевших холерой превысило 40 тыс. человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем ежемесячном отчете, опубликованном 12 февраля.

Согласно информации, в начале текущего года наблюдается устойчивое распространение холеры: только за январь было зафиксировано 40 900 случаев инфекции в 17 странах четырех регионов — Африки, Восточного Средиземноморья, Америки и Юго-Восточной Азии.

Также отмечается, что общее число заразившихся холерой в мире в 2023 году превысило 700 тыс. человек.

Ранее, 7 декабря, ВОЗ сообщила о более чем 610 тыс. случаев заражения холерой с 1 января по 15 ноября 2023 года.

В августе заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что распространение холеры на территории России исключено. По его словам, заразиться холерой возможно только через пищу или воду, однако в России качество питьевой воды гарантировано.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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