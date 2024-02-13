Половина россиян заметили, что стали чаще болеть

Более трети — 36% — россиян стали больше тратить на медицинские препараты для профилактики и лечения сезонных заболеваний этой зимой из-за их участившегося количества. А 47% отметили, что стали чаще болеть сами или их близкие. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Регулярно покупают витамины или БАД для поддержания иммунитета 62% опрошенных. В сезон-2023/24 участники исследования потратили на них примерно на 25% больше, чем обычно.

Выросли расходы на жаропонижающие — на 10%, сосудосуживающие — 13%, противовирусные — 27%, антибиотики — 24%.

Абсолютное большинство участников опроса как минимум один раз нынешней зимой переболели простудой — 68%. 13% был диагностирован грипп или ОРВИ. 10% — ковид. 5% болели бронхитом. 2% — острым синуситом.

Схему лечения большинству респондентов назначает врач. К нему в первые сутки плохого самочувствия стали обращаться 39% участников исследования. 22% наблюдают за состоянием в течение 2-3 дней, если нет высокой температуры, и занимаются самолечением натуральными средствами.

Большинство опрошенных — 68% — выступают против бесконтрольного использования антибиотиков и прибегнут к ним в крайнем случае. При этом 56% считают допустимым использование иммуномодуляторов, и именно они стали основной покупкой в аптеке в текущем зимнем сезоне.

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