Россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки ко Дню святого Валентина

Больше половины (63%) россиян старше 22 лет отмечают День всех влюбленных. Лишь 3% опрошенных испытывают негативные эмоции к этому празднику. Оставшиеся 34% относятся к нему нейтрально и не отмечают. Это показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, 30% из тех, кто не празднует 14 Февраля, элементарно не с кем разделить этот день. 29% считают, что этот праздник придумали маркетологи, чтобы продавать больше цветов и шоколадных конфет. 15% предпочитают отмечать только российские праздники — например, День Петра и Февронии. Остальные либо в целом не любят праздники, либо им не нравится концепция 14 февраля. Лишь 1% этот день напоминает о прошлых неудачных отношениях.

35% респондентов считают, что этот праздник только для тех, кто состоит в романтических отношениях. Остальные россияне старше 22 лет уверены, что можно поздравлять не только влюбленных, но еще и друзей и членов семьи (22%) и всех, кто тебе близок и дорог — в том числе можно побаловать самого себя (43%).

Больше половины (53%) опрошенных проводят День святого Валентина со своим партнером, 38% празднуют 14 февраля с семьей, 7% отмечают с друзьями, а 2% респондентов устраивают свидания с самим собой.

Исследование также показало, что каждый четвертый (25%) тратит на подарки к 14 Февраля до 1 тыс. рублей. 38% респондентов готовы потратить в День всех влюбленных от 1 до 2 тыс. рублей. 28% собираются оставить в магазинах цветов, подарков и конфет от 2 до 5 тыс. рублей. Потратиться значительнее — от 5 до 10 тыс. рублей могут себе позволить 7% россиян.

Символом любви, заботы и внимания 14 февраля стала «валентинка» — маленькая открытка, как правило, в форме сердца. «Кукушка» выяснила, что 12% россиян старше 22 лет до сих пор дарят «валентинки». Подавляющее большинство (73%) дарили друг другу валентинки только в школе и в университете. 15% не делали этого никогда.

Каждый третий (33%) участник исследования считает, что в День святого Валентина можно устроить романтический ужин в ресторане. Каждый четвертый (25%) планирует домашний романтический вечер со своей второй половинкой. 15% собираются пойти в театр, в кино или на концерт. Каждый десятый (10%) респондент собирается организовать праздничную фотосессию или сходить на творческий мастер-класс по рисованию или гончарному искусству. Активные и спортивные 7% будут кататься на лыжах, коньках или сноуборде.

Результаты также показали, что больше всего людям старше 22 лет нравится в этот день дарить шоколад, сладости и другие приятные мелочи (28%), устраивать романтические вечера (27%) и дарить открытки-валентинки (11%).

14 Февраля выделяется своей особенной атмосферой: все вокруг становится красно-розовым, общественные места украшаются шариками и сердечками. 89% респондентов ответили, что замечают это. Однако нравится это лишь 40% респондентам старше 22 лет. 5% отметили, что их это все скорее раздражает, а 44% хоть и видят праздничные витрины, не рассматривают ничего оттуда для покупки.

На вопрос о том, могут ли россияне отмечать этот западный праздник, 72% респондентов ответили утвердительно. Остальные разделились между теми, кто считает, что в России достаточно своих праздников (14%), и теми, кому все равно (14%).

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