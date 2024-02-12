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В Вильнюсе задержали бизнесмена, проигравшего в казино не принадлежащие ему €27 млн

В Литве задержали бизнесмена, проигравшего в казино не принадлежащие ему €27 млн

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Вильнюсе задержан литовский предприниматель, проигравший в казино не принадлежавшие ему €27 млн. Об этом со ссылкой на Вильнюсский городской участковый суд сообщает ТАСС.

По информации, предоставленной судом, бизнесмен Шарунас Степуконис, который подозревается в присвоении и растрате около €27 млн, задержан на две недели. Степуконис проиграл в казино деньги, принадлежавшие компании BaltCap, в которой он работал.

Когда выяснилась пропажа денег, предпринимателя не было на территории Литвы. Он с неясными целями находился на Украине. Степуконис в конце прошлой недели вернулся в Литву и сдался правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар в эфире одного из стримов проиграл €1 млн в онлайн-казино.

До этого российский боец смешанного стиля (MMA) Вартан Асатрян проиграл $200 тыс. в сочинском казино.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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