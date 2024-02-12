Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Многоквартирный дом пришлось эвакуировать из-за жильца, решившего заправить зажигалку

В Иркутской области мужчина устроил пожар, заправляя бензиновую зажигалку

close
100%
МЧС России/РИА Новости

В Иркутской области произошел пожар по вине мужчины, который заправлял бензином зажигалку. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Днем житель Слюдянки решил заправить бензиновую зажигалку, но случайно пролил горючую жидкость на диван. Мужчина продолжил начатое, а затем захотел проверить работоспособность устройства. Диван охватило пламя, которое быстро распространилось по комнате.

В результате семерых соседей виновника пожара пришлось спасать пожарным. Жильцы трехэтажного дома на Амбулаторной улице позвонили в экстренные службы и сообщили о пожаре в квартире на втором этаже. Пять человек покинули здание самостоятельно, еще семерых жильцов, в том числе четырех детей, эвакуировали сотрудники МЧС. Они локализовали возгорание и ликвидировали огонь.

Хозяин пострадавшей квартиры успел вовремя эвакуироваться и впоследствии поделился подробностями инцидента в разговоре с дознавателем.

Ранее пять человек пострадали во время пожара в жилом доме в Якутии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами