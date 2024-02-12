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Под Челябинском столкнулись два поезда

В Челябинской области столкнулись два поезда, несколько вагонов сошли с рельсов

Под Челябинском столкнулись два поезда, более 10 вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

В сообщении уточнили, что авария грузового и хозяйственного поездов произошла на участке Бердяуш — Челябинск.

«12 февраля в 18 часов 48 минут по местному времени на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги <…> произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде», — рассказали в пресс-службе, отметив, что движение составов на станции Бердяуш приостановлено.

На место происшествия уже направили восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша. В момент столкновения никто не пострадал, угроза экологической безопасности не зафиксировали.

«Причины происшествия устанавливаются», — заключили в пресс-службе.

В январе на Урале водитель грузовика врезался в поезд, не заметив состав. В ГИБДД призвали водителей быть внимательнее на дорогах. По факту аварии ведется расследование.

Ранее в Турции столкнулись пассажирский поезд и бетономешалка.

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