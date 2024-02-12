На Алтае подростки слепили из снега неприличную фигуру перед мемориалом ВОВ

В Алтайском крае полиция нашла хулиганов, которые слепили непристойную снежную фигуру возле мемориала воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

В селе Староалейское Третьяковского района республики Алтай полицейские установили личности хулиганов, слепивших из снега мужской орган напротив мемориала солдатам Великой Отечественной войны.

Хулиганами оказались двое подростков 14 и 16 лет. Школьники доставлены в отдел полиции вместе с законными представителями, с ними проведена профилактическая беседа, в отношении родителей мальчиков составлены протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей.

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