Таксист подрался с пассажиром, отказавшись везти восьмилетнего ребенка без детского кресла

В Санкт-Петербурге водитель такси отказался везти ребенка и устроил драку с клиентом. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пострадавшего.

Как утверждает мужчина, таксист, вызванный его родственником, отказался выполнять заказ из-за отсутствия специального кресла для восьмилетнего ребенка. Сопровождающий собирался посадить его на заднее сиденье, но водитель был уверен, что это является нарушением правил, и остался непреклонен.

«[Я] пытался связаться с техподдержкой «Яндекса», пока связывался, прошло какое-то время. Пока разбирались, человек не выдержал, вышел из машины и началась потасовка, которая переросла в драку. Ребенок, слава Богу, цел», — уточнил петербуржец.

После инцидента он обратился в полицию и указал в заявлении, что таксист несколько раз ударил его кулаком по голове. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибленную рану области носогубного треугольника и ушибленную рану внутренней слизистой поверхности верхней губы. После оказания необходимой помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Коми таксист угрожал 13-летней девочке отвезти ее в лес.