Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Таксист подрался с пассажиром, отказавшись везти восьмилетнего ребенка без детского кресла

В Петербурге таксист устроил потасовку с пассажиром из-за детского кресла

close
100%
Freepik.com

В Санкт-Петербурге водитель такси отказался везти ребенка и устроил драку с клиентом. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пострадавшего.

Как утверждает мужчина, таксист, вызванный его родственником, отказался выполнять заказ из-за отсутствия специального кресла для восьмилетнего ребенка. Сопровождающий собирался посадить его на заднее сиденье, но водитель был уверен, что это является нарушением правил, и остался непреклонен.

«[Я] пытался связаться с техподдержкой «Яндекса», пока связывался, прошло какое-то время. Пока разбирались, человек не выдержал, вышел из машины и началась потасовка, которая переросла в драку. Ребенок, слава Богу, цел», — уточнил петербуржец.

После инцидента он обратился в полицию и указал в заявлении, что таксист несколько раз ударил его кулаком по голове. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибленную рану области носогубного треугольника и ушибленную рану внутренней слизистой поверхности верхней губы. После оказания необходимой помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Коми таксист угрожал 13-летней девочке отвезти ее в лес.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами