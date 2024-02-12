Задержанной на антивоенной акции россиянке заплатят за проведенное в отделе полиции время

Задержанная за участие в антивоенной акции девушка добилась выплаты компенсации от МВД. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Александру Козьму задержали в Александровском саду 13 марта 2022 года во время одной из последний протестных акций в городе. Вместе с остальными активистами девушка выступала за вывод российской армии с территории Украины.

Петербурженку доставили в отдел полиции, где составили на нее протокол о нарушении установленного порядка проведения собрания и обвинили в нарушении санитарных норм и создании помех движению других граждан. Незаконное лишение свободы длилось около 20 часов.

В мае того же года производство в отношении Козьмы было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. После этого пострадавшая составила иск к министерству внутренних дел о компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд признал требования петербурженки законными и взыскал с государства в ее пользу 30 тыс. рублей.

Ранее многодетный отец из Кургана добился компенсации от УФССП после незаконного списания средств.