В Ленобласти запретили публичные мероприятия из-за беспилотников

Публичные мероприятия вне помещений запрещены в Ленинградской области в связи с возможной угрозой применения боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны украинских военных. Об этом говорится в решении оперативного штаба региона.

«Запретить проведение на территории области публичных мероприятий вне помещений», — говорится в опубликованной 12 февраля выписке из протокола заседания оперативного штаба.

В документе указано, что решение было принято чиновниками в связи с новыми сложностями на территории региона. В протоколе упоминается о рисках, «связанных с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотников».

5 февраля из-за угрозы атак БПЛА режим повышенной готовности объявили в портах Ленобласти.

31 января дрон упал на территории завода в Петербурге. Против него впервые использовали С-400 «Триумф».

Ранее взрывы произошли на газовом терминале в Ленобласти.