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Мужчину посадили в тюрьму за то, что он тайно пытался прервать беременность жены

NYP: американец тайком пытался прервать беременность жены и был посажен в тюрьму

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В США мужчину посадили в тюрьму за то, что он подсовывал своей жене таблетки для прерывания беременности, пишет New York Post.

Как сообщают СМИ, 39-летний адвокат Мейсон Херринг, узнав о третьей беременности жены, начал тайком добавлять ей в пищу препараты для прерывания беременности. Это привело к тому, что женщина родила дочь на 10 недель раньше срока.

По словам американки, из-за этого у ребенка появилась задержка в развитии, поэтому каждый день она вынуждена ходить с ним на специальную терапию. Сообщается, что женщина и Мейсон находились в бракоразводном процессе, когда произошел инцидент.

Супруга Мейсона рассказала следователям, что узнала о поступке мужа, найдя в мусорном ведре упаковку от препарата, содержащего мизопростол, который выписывают при абортах.

Мужчину обвинили в нанесении повреждений ребенку и нападении на беременную женщину. Он признал себя виновным и был приговорен к 180 суткам тюремного заключения.

Ранее ученые выяснили, как запрет абортов влияет на здоровье женщин.

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