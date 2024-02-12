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В Кирове врачи спасли двухлетнего мальчика с пластмассовым ножом в пищеводе

В Кирове двухлетний ребенок проглотил игрушечный нож

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Минздрав Кировской области/VK

Медики кировской областной больницы спасли двухлетнего мальчика, который проглотил пластмассовый нож. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Двухлетний ребенок играл пластмассовым набором «юный повар» и по неосторожности проглотил игрушечный нож длиной 14 сантиметров. Родители немедленно доставили сына в больницу, в ходе обследования медики обнаружили в пищеводе маленького пациента инородное тело.

Игрушку удалось извлечь эндоскопическим путем, состояние ребенка не вызвало у врачей опасений. Спустя сутки он был выписан домой на амбулаторные лечение.

Ранее российские врачи спасли годовалого ребенка, проглотившего магнитный конструктор.

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