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Магнитная буря накроет Землю 13 февраля

Богачев: магнитная буря затронет Землю 13 февраля и продлится двое суток

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Depositphotos

Магнитная буря накроет Землю 13 февраля и продлится двое суток, заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Его слова передает РИА Новости.

«10 и 11 февраля с Солнца были выброшены крупные массы вещества, которые придут к Земле», — рассказал он.

Эксперт уточнил, что по прогнозу ожидается ухудшение геомагнитной обстановки на период около двух суток — 13 и 14 февраля.
Максимум магнитных возмущений придется на середину вторника. Геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2 (второй уровень по 5-балльной шкале), заверил специалист.

Богачев при этом обратил внимание, что современные средства наблюдения не дают возможность наблюдать движущиеся от Солнца массы вплоть до момента, когда они появляются в непосредственной близости от Земли. Он не исключил «сюрпризы» в виде северного сияния.

В начале февраля мощная солнечная вспышка отключила связь по всему югу Тихого океана. Моряки и радиолюбители в регионе заметили потерю сигнала на частотах ниже 30 МГц в течение часа.

Ранее на Землю обрушился радиационный шторм после мощной вспышки на Солнце.

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