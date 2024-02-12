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Иностранным членам нежелательных организаций могут запретить въезд в РФ

ГД: иностранцам из нежелательных организаций могут запретить въезд в Россию

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Depositphotos

Гражданам иностранных государств и лицам без гражданства могут отказать во въезде в Россию, если они являются участниками зарубежной организации, признанной в РФ нежелательной. Об этом говорится в законопроекте, текст которого опубликован на сайте Государственной думы.

Авторы инициативы хотят внести поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно действующему порядку, иностранцам и лицам без гражданства может быть отказано во въезде в РФ, если они участвуют в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной.

Однако если законопроект вступит в силу, то указанные ограничения могут коснуться всех членов иностранных организаций, чья деятельность признана в РФ нежелательной, независимо от того, кто является ее учредителем.

12 февраля в Государственную думу был внесен законопроект о признании нежелательными организаций, чьи учредители являются представителями иностранных госорганов.

На прошлой неделе сообщалось о законопроекте, по которому кредитные организации РФ будут обязаны отказывать в проведении операций иностранным компаниям с государственным участием, признанным нежелательными.

Ранее российского поэта оштрафовали российского поэта по статье о нежелательных организациях.

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