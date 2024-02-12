Россиянин выпил уксус, который купил под видом минеральной воды

Житель Владикавказа получил ожог пищевода, отпив жидкость из бутылки «минералки», которую приобрел в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

По данным канала, 65-летний мужчина приобрел рядом с ЦУМом минеральную воду популярной марки. Придя домой, пенсионер открыл при родственниках бутылку и сделал пару глотков, в результате чего получил сильнейший ожог пищевода: в бутылке вместо воды оказалась уксусная эссенция.

Пострадавшего госпитализировали сначала в Республиканскую клиническую больницу скорой помощи, а затем бортом санавиации доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, партия изъятой воды отправлена на экспертизу.

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