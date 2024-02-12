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Оглашен приговор двум мужчинам, которые сняли скальп с россиянина из-за цветных волос

В Подмосковье осудили двух мужчин, снявших скальп с юноши из-за цвета волос

В Электростали оглашен приговор двум мужчинам, которые напали на молодого человека из-за цвета его волос и срезали пострадавшему скальп. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Нападение на юношу произошло в июле 2023 года в Электростали, двое мужчин распивали спиртные напитки на улице и увидели двух молодых людей, у одного из которых были окрашенные волосы.

19-летний молодой человек подошел к приятелям и попросил у них сигарету, мужчин не устроила его экстравагантная прическа, поэтому они решили срезать ирокез с головы парня, зацепив в том числе и кожу, и скрылись с места преступления. Нападавших удалось задержать, было возбуждено уголовное дело.

Приговором судам обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, они также выплатят пострадавшему компенсацию на общую сумму 750 тысяч рублей.

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