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В Эстонии запретят просмотр российских телеканалов в домах престарелых

Парламент Эстонии намерен запретить российские телеканалы в домах престарелых

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Shutterstock

Парламент Эстонии рассмотрит законопроект, запрещающий трансляцию российских телеканалов в домах престарелых. Об этом сообщает телеканал ERR.ee.

«Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA ) получит право штрафовать за ретрансляцию российского телеконтента не только гостиницы, но и дома попечения», — говорится в публикации.

Телеканал напоминает, что действующий закон позволяет TTJA выдавать предписание о прекращении ретрансляции телеканала или радио, «если это причиняет ущерб здоровью населения и безопасности общества, в том числе государственной безопасности и обороне». Ранее такие требования не распространялись на дома престарелых, однако теперь власти республики намерены исправить этот промах.

10 февраля стало известно, что Эстония требует от бизнеса отказаться от работы с Россией.

23 января в Эстонии призвали закрыть русскоязычные сайты министерств и правительства.

Ранее в Эстонии арестовали политолога по подозрению в шпионаже.

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