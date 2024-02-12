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Подросток надругался над мальчиком в петербургском бассейне

РЕН ТВ: в Петербурге подростка обвинили в домогательствах в отношении ребенка

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Depositphotos

Школьника из Выборгского района Петербурга обвинили в домогательствах в отношении мальчика в душевой бассейна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась петербурженка, женщина заявила, что 9 февраля в душевой бассейна по Муринскому проспекту 15-летний юноша надругался над ее сыном.

«Парень надругался над ребенком, когда они находились в душевой спортивного комплекса», — сообщает РЕН ТВ.

Личность подозреваемого удалось установить, выяснилось, что 15-летний школьник состоит на учете в психоневрологическом диспансере и отделе полиции по делам несовершеннолетних.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве курьер демонстрировал ребенку половые органы, когда привез на дом продукты.

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