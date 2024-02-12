Собчак предрекли уголовное преследование после репутационных атак

Помимо репутационных атак, которыми стали «обличительные» фильмы на НТВ, телеведущей Ксении Собчак могут грозить и другие проблемы, считает политолог Евгений Минченко. Он не исключил в беседе с НСН, что ее ожидает уголовное преследование за «нейтральную» позицию, которое станет сигналом для других лидеров мнений.

По мнению Минченко, создатели фильмов вряд ли добиваются «медийного поражения» журналистки.

«Что может быть хуже репутационных потерь? То, что сегодня произошло с ее сотрудниками. Не исключаю вероятность ее уголовного преследования, потому что иначе непонятно, зачем это все так разминать», — заявил он.

Политолог Павел Санаев согласился с ним, добавив, что Собчак могли выбрать как заметную медийную фигуру, чтобы дать другим лидерам мнений и блогерам сигнал о необходимости занять более четкую позицию.

«Я бы не приписывал это к персональным разборкам. Это сигнал: «Ребята, либо стойте смирно и козыряйте, либо переходите в разряд врагов». В нейтральной зоне отсидеться не получится», — объяснил Санаев свое мнение.

Напомним, Собчак заявила, что подаст на НТВ в суд иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ней. Сам фильм она назвала «отчаянной натяжкой совы на глобус».

Сегодня суд вынес приговор коммерческому директору Собчак Кириллу Суханову – его приговорили к 7,5 года лишения свободы по делу о вымогательстве у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Ранее Собчак объяснила, почему не пришла в суд на оглашение приговора.