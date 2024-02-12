Юлию Латынину* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Пресненский районный суд Москвы наложил штраф на журналистку Юлию Латынину (признана в РФ иностранным агентом) в размере 50 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным инстанции, Латынину признали виновной по административному делу. Уточняется, что подсудимая размещала в Сети материалы от своего имени без информационной плашки о том, что она является иноагентом.

Юлия Латынина — политический и экономический обозреватель, а также писатель в жанре фантастики и детектива. Была ведущей на радиостанции «Эхо Москвы» до 2022 года. С сентября 2017-го проживает не в России, причиной эмиграции называла поступавшие в ее адрес угрозы.

Осенью 2022 года Латынину включили в список иноагентов за осуществление политической деятельности в польщу Украины.

У Латыниной есть свой YouTube-канал, на котором она периодически проводит стримы с различными деятелями, включая бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича.

Ранее сообщалось, что в библиотеках российских регионов книги иноагентов начали выдавать по паспортам.