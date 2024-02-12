В Польше распорядились проверять все идущее с Украины зерно

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак распорядился проверять все зерно, поступаемое в страну с территории Украины. Его слова приводит агентство РАР.

«Мы проверяем все зерно, которое пломбируется, идет на экспорт, является только транзитным зерном», — сказал чиновник.

По его словам, Украина часто отправляет через польскую территорию транзитом зерно, которое не соответствует европейским стандартам качества. Колодзейчак уверен на 99%, что это зерно потом вернется в Польшу, но уже как европейский товар.

Замминистра пообещал бороться за качество того, что попадает на столы поляков.

Отношения между Польшей и Украиной осложнились после того, как на провоз украинского зерна было введено эмбарго. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в Всемирную торговую организацию. Сейчас украинское зерно в Польшу разрешено ввозить только для транзита в третьи страны.

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