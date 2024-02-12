Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Польше распорядились проверять все идущее с Украины зерно

Замглавы Минсельхоза Польши Колодзейчак велел проверять идущее с Украины зерно

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак распорядился проверять все зерно, поступаемое в страну с территории Украины. Его слова приводит агентство РАР.

«Мы проверяем все зерно, которое пломбируется, идет на экспорт, является только транзитным зерном», — сказал чиновник.

По его словам, Украина часто отправляет через польскую территорию транзитом зерно, которое не соответствует европейским стандартам качества. Колодзейчак уверен на 99%, что это зерно потом вернется в Польшу, но уже как европейский товар.

Замминистра пообещал бороться за качество того, что попадает на столы поляков.

Отношения между Польшей и Украиной осложнились после того, как на провоз украинского зерна было введено эмбарго. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в Всемирную торговую организацию. Сейчас украинское зерно в Польшу разрешено ввозить только для транзита в третьи страны.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами