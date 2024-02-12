Эксперт объяснила, как лучше знакомиться через брачное агентство

На знакомствах через брачное агентство следует беседовать о вещах, вызвавших эмоциональный отклик, например, о фильмах, путешествиях, хобби и т.д. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психотерапевт Лилия Гарипова.

«Таким образом, вы познакомите и сами познакомитесь с ценностями оппонента, его образом мыслей, что может быть гораздо более полезно, чем выяснить его резюме», — сказала Гарипова.

Она добавила, что главной трудностью, которую нужно преодолеть, является ощущение, что с обратившимся за услугами и его потенциальным партнером что-то не так, раз они пришли за помощью в брачное агентство.

Китайские ученые из Медицинского университета Чунцина до этого выяснили, как сказывается на душевном здоровье людей в возрасте 50 лет и старше вступление в новые близкие отношения после разрыва старых. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Epidemiology and Community Health (JECH).

Как оказалось, новые отношения могут улучшить настроение и душевное благополучие как мужчин, так и женщин. Этот показатель удалось отследить по активности использования антидепрессантов в период сближения.

Ранее ученые выяснили, что женщины переносят разрыв отношений тяжелее, чем мужчины.