Россиянин записал на видео издевательства над малолетней дочерью возлюбленной

В Ростовской области мужчина на камеру истязал малолетнюю дочь возлюбленной, упрекая ребенка в том, что мать ее не забрала. Об этом сообщает Telegram-канал »Ростов главный — Топ1 — Новости Ростова-на-Дону».

По информации Telegram-канала, видео записал новый возлюбленный матери ребенка. Мужчина швыряет девочку на пол и упрекает в том, что мать ее не забрала, а затем прямо говорит, что издевается над малолетней.

Видео снято около недели назад, сообщает Telegram-канал. Отмечается, что органы опеки в курсе происходящего, однако ребенок все еще находится в семье.

До этого россиянин отрезал приемной дочери палец, избивал три года и заставлял есть мыло. Его приговорили к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее россиянин восемь месяцев истязал жену и пасынка.